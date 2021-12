Гол футболиста "Карабаха" признан лучшим в групповом этапе Лиги конференций

Назван автор лучшего гола группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, согласно публикации на официальной странице Лиги в Twitter, им стал бразильский полузащитник ФК "Карабах" Кади Боргес.

Футболист был удостоен первого места за красивый гол в ворота соперника на 52-й минуте матча II тура против кипрской "Омонии", в котором агдамский клуб победил со счетом 4:1.

Победитель в этой номинации стал известен после голосования среди болельщиков.

Отметим, что гол футболиста "Карабаха" набрал 28% голосов.