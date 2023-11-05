Гол Араухо в добавленное время принес "Барселоне" победу над "Реал Сосьедад"

"Барселона" в гостях со счетом 1:0 обыграла "Реал Сосьедад" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" в гостях со счетом 1:0 обыграла "Реал Сосьедад" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Сан-Себастьяне.

Мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил Рональд Араухо. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" на выезде в четвертый раз подряд и повторила рекорд клуба. Последний раз команда из Каталонии одерживала четыре победы подряд в Сан-Себастьяне в 1955 году. "Барселона" одержала три победы в рамках чемпионата Испании, одну - в кубке страны.

Каталанский клуб поднялась на третье место в турнирной таблице, подопечные Хави набрали 27 очков. "Реал Сосьедад" идет шестым с 19 очками.