Главу Колумбийской федерации футбола арестовали за драку после финала Кубка Америки

Президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун и его сын были арестованы после финального матча Кубка Америки за нападение на сотрудника службы безопасности.

Президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун и его сын были арестованы после финального матча Кубка Америки за нападение на сотрудника службы безопасности.

Как передает Report , об этом сообщил портал CW+.

Отмечается, что Хесурун и его сын вместе с другими членами семьи пытались выйти на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения, но их не допустили до мероприятия из-за отсутствия аккредитации. Обоим предъявлены обвинения, и в скором времени они предстанут перед судом.

Напомним, что финал Кубка Америки прошел в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США) в ночь на 15 июля. Начало игры было отложено более чем на час из-за беспорядков на стадионе. По итогам финала победителем турнира стала сборная Аргентины, переигравшая команду Колумбии (1:0 в дополнительное время)