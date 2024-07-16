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Главу Колумбийской федерации футбола арестовали за драку после финала Кубка Америки

Главу Колумбийской федерации футбола арестовали за драку после финала Кубка Америки Президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун и его сын были арестованы после финального матча Кубка Америки за нападение на сотрудника службы безопасности.
Футбол
16 июля 2024 г. 02:24
Главу Колумбийской федерации футбола арестовали за драку после финала Кубка Америки

Президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун и его сын были арестованы после финального матча Кубка Америки за нападение на сотрудника службы безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил портал CW+.

Отмечается, что Хесурун и его сын вместе с другими членами семьи пытались выйти на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения, но их не допустили до мероприятия из-за отсутствия аккредитации. Обоим предъявлены обвинения, и в скором времени они предстанут перед судом.

Напомним, что финал Кубка Америки прошел в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США) в ночь на 15 июля. Начало игры было отложено более чем на час из-за беспорядков на стадионе. По итогам финала победителем турнира стала сборная Аргентины, переигравшая команду Колумбии (1:0 в дополнительное время)

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