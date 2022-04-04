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Главным тренером футбольного "Локомотива" назначен Заур Хапов

Главным тренером футбольного "Локомотива" назначен Заур Хапов Заур Хапов назначен главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив». Его предшественник немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул пост на фоне событий в Украине.
Футбол
4 апреля 2022 г. 22:36
Главным тренером футбольного Локомотива назначен Заур Хапов

Заур Хапов назначен главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив". Его предшественник немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул пост на фоне событий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на сайт клуба, исполняющим обязанности главного тренера был назначен немец Марвин Комппер. Он продолжит готовить команду к матчам.

"Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером. У нас схожее видение футбола, в который должен играть "Локомотив", - заявил новый главный тренер. До назначения на этот пост Хапов с 2016 года занимал пост тренера вратарей основной команды.

"Локомотив" является трехкратный чемпионом России, 11-кратным обладателем Кубка страны (двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России), а также трехкратный обладателем Суперкубка России.

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Версия на азербайджанском языке "Lokomotiv"in yeni baş məşqçisi bəlli olub

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