Главным тренером футбольного "Локомотива" назначен Заур Хапов

Заур Хапов назначен главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив». Его предшественник немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул пост на фоне событий в Украине.

Заур Хапов назначен главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив". Его предшественник немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул пост на фоне событий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на сайт клуба, исполняющим обязанности главного тренера был назначен немец Марвин Комппер. Он продолжит готовить команду к матчам.

"Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером. У нас схожее видение футбола, в который должен играть "Локомотив", - заявил новый главный тренер. До назначения на этот пост Хапов с 2016 года занимал пост тренера вратарей основной команды.

"Локомотив" является трехкратный чемпионом России, 11-кратным обладателем Кубка страны (двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России), а также трехкратный обладателем Суперкубка России.