Главный тренер "Зиря": "Впереди нас ждёт сложный тур"

"Обе команды заслуживают благодарность за интересную игру. Встреча получилась крайне напряжённой. До конца матча не было известно, кто одержит победу. Впереди нас ждёт сложный тур. Не стоит останавливаться на этой игре, нужно думать о будущем".

Как передаёт Report, об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер футбольного клуба "Зиря" Самир Аббасов после гостевого поражения со счётом 2:4 от клуба "Нефтчи" в XXIII туре Азербайджанской Премьер-лиги.

"Я пожелал удачи Багали Дабо, но выразил протест Эмину Махмудову. Он сделал всё, чтобы Илькину Мурадову показали красную карточку. Орхан Садыглы же получил красную карточку за то, что не имел права выходить на поле. Что насчёт того, что я и сам понервничал - я всё тот же Самир, что и всегда", - заявил 41-летний специалист, прокомментировав инцидент в концовке матча.

С.Аббасов также выразил недовольство игрой команды.

"Сегодня "Нефтчи" забил два гола со стандартных положений. Мы поговорим по этому поводу с игроками. В начале матча мы сами создали голевой момент для соперника. Гол, который не смог забить Билал Хамди, забил противник. Хамди, к тому же, получил сегодня травму. Посмотрим на его состояние на следующей неделе. В результате недопонимания между нашими игроками во втором тайме пропустили ещё один гол. Хорошая игра Дабо означает слабую игру наших защитников. Во время зимнего окна во всех играх за исключением матча с "Сабах" команда произвела хорошее впечатление. Если сегодня мы проиграли, значит, поражение было заслуженным".