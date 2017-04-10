Главный тренер "Зиря": Отсюда я прямиком еду в Беларусь

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Мы начали игру плохо. Рано пропустили гол. Однако потом смогли собраться. Хотя у нас и были стопроцентные эпизоды c голом, мы не смогли воспользоваться этим".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер команды "Зиря" Айхан Аббасов после ничьей (1:1) с клубом "Интер" в рамках XXV тура Премьер-лиги Азербайджана. 36-летний специалист поздравил "Интер" за то, что обеспечили как минимум бронзовую медаль. Он отметил, что встреча с "банкирами" всегда проходит напряженно: "И на предыдущих 3 матчах мы завершили игру ничьей. После этого каждое очко равносильно золоту. Надеюсь, что в последующих матчах мы постараемся добиться еще лучших результатов".

А.Аббасов также расценил шансы своей команды на завоевание путевки в Лигу Европы: "Как клуб, мы и в прошлом сезоне были готовы к еврокубкам. И сейчас делаем все, что нужно. Получается не очень правильно болеть за АЗАЛ на матче, где против этой команды выступает "Сумгаыйт" – команда, которая постоянно следит за нашими играми. Мы думает о своих матчах. Основной вопрос заключается в матчах, которые мы проведем с "Сумгайытом" и "Нефтчи". Надеюсь, что мы завоюем 4-ое место и приобретем путевку в Лигу Европы".

Молодой специалист также добавил, что для получения тренерской лицензии категории Про он прямиком направится в Беларусь.