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Главный тренер "Жироны" прокомментировал победу над "Барселоной": Мы счастливы

Главный тренер "Жироны" прокомментировал победу над "Барселоной": Мы счастливы Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал победу своей команды над "Барселоной" в матче 16-го тура Ла Лиги – 4:2.
Футбол
11 декабря 2023 г. 07:13
Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Барселоной: Мы счастливы

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал победу своей команды над "Барселоной" в матче 16-го тура Ла Лиги – 4:2.

Об этом Report” сообщает со ссылкой на Marca.

"Мы счастливы. Это отличная "Барселона". В первом тайме мы были связаны их доминированием, но после перерыва мы хорошо распоряжались мячом. Моменты были и у них, и у нас, но мы были точнее. Темп игры был очень высоким, нам было трудно, но настрой у нас очень хороший.

Я очень рад провести сотый матчей в Ла Лиге и одержать первую победу над "Барселоной". Мы ожидали больших трудностей, особенно в первом тайме, но у моей команды есть душа - мы верим, что способны на многое. Первая цель была - обезопасить себя от вылета. Теперь мы хотим играть в Европе и постараемся сделать всё возможное", - приводит слова Мичела Marca.

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Версия на азербайджанском языке "Jirona"nın baş məşqçisi "Barselona" üzərində qələbəni şərh edib: “Xoşbəxtik”

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