Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана доволен игрой команды в Сочи

Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана Сиясет Аскеров, несмотря на поражение, доволен игрой команды на товарищеском матче с Россией.

Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана Сиясет Аскеров, несмотря на поражение, доволен игрой команды на товарищеском матче с Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, об этом тренер сказал на пресс-конференции по итогам матча в Сочи, завершившегося со счетом 0:1 в пользу сборной РФ.

"Мы серьезно готовились к матчу. Правда, у нас есть несколько травмированных футболисток, однако поражение нас огорчило. Сборная России забила гол не из-за продуманной атаки, а из-за нашей ошибки. Несмотря на поражение, наши спортсменки выступили очень хорошо. В некоторые моменты преимущество было на нашей стороне. К следующему матчу мы подготовимся лучше. Наша цель - вернуться в Баку с победой", - сказал Аскеров.

Отметим, что второй товарищеский матч между сборными Азербайджана и России состоится 2 декабря на тренировочной базе клуба "Сочи".