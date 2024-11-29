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Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана доволен игрой команды в Сочи

Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана доволен игрой команды в Сочи Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана Сиясет Аскеров, несмотря на поражение, доволен игрой команды на товарищеском матче с Россией.
Футбол
29 ноября 2024 г. 11:27
Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана доволен игрой команды в Сочи

Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана Сиясет Аскеров, несмотря на поражение, доволен игрой команды на товарищеском матче с Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, об этом тренер сказал на пресс-конференции по итогам матча в Сочи, завершившегося со счетом 0:1 в пользу сборной РФ.

"Мы серьезно готовились к матчу. Правда, у нас есть несколько травмированных футболисток, однако поражение нас огорчило. Сборная России забила гол не из-за продуманной атаки, а из-за нашей ошибки. Несмотря на поражение, наши спортсменки выступили очень хорошо. В некоторые моменты преимущество было на нашей стороне. К следующему матчу мы подготовимся лучше. Наша цель - вернуться в Баку с победой", - сказал Аскеров.

Отметим, что второй товарищеский матч между сборными Азербайджана и России состоится 2 декабря на тренировочной базе клуба "Сочи".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Rusiya yığmasına məğlub olsaq da, qızlar yaxşı çıxış etdilər"

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