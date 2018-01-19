Главный тренер южноафриканского клуба высказался по поводу возможного перехода Хама Биллиата в “Карабах”

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Главный тренер южноафриканского клуба “Мамелоди Сандаунз” Питсо Мосимане прокомментировал возможный переход Хама Биллиата в “Карабах”.

Как сообщает Report, 53-летний специалист дал интервью телеканалу ESPN. Он отметил, что из “опасного” трио под названием CBD в составе Леонардо Кастро, Кигана Долли и Биллиата, остался только последний. Мосимане выразил уверенность в том, что "Сандаунз" сохранит свои ведущие позиции и без этих футболистов: "CBD не выступал в этом сезоне. Тем не менее наша команда сохраняет свои лидирующие позиции. Намерены в дальнейшем приобрести Гастона Сиринона. Мы можем задуматься и о комбинации с уругвайским форвардом".

Отметим, что о трансфере Хама Биллиата задумывается не только “Карабах”, но и южноафриканский клуб "Орландо Пайратс". Азербайджанский клуб ведет переговоры с “Мамелоди Сандаунз” о снижении суммы 2,5-миллионного трансфера, а самому футболисту клуб предлагает зарплату в размере 80 тыс. манат в месяц. Биллиат, известный под псевдонимом "Kaмалдиньо", ранее выступал за зимбабский клуб "CAPS Yunayted" и южноафриканский клуб "Ayaks Keyptaun". С 2013 года он выступает за "Мамелоди Сандаунз", забив в 63 матчах 23 года, а с 2011 года футболист получил приглашение в национальную сборную Зимбабве, за которую сыграл в 26 матчах, забив 7 мячей. Нынешний клуб Биллиата дважды становился чемпионом ЮАР (в 2013-2014 и в 2015-2016), а также победителем Африканской Лиги Чемпионов (в 2016 г.) и Африканской суперлиги (в 2017 г.).