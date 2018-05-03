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    Главный тренер южноафриканского клуба: Биллиат уходит от нас в "Карабах"

    Ходят разговоры, что ему заплатят большие деньги

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер южноафриканского клуба "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) Пицо Мосимане прокомментировал возможный переход футболиста Хама Биллиата в "Карабах".

    Как сообщает Report, 54-летний специалист заявил о большой вероятности перехода Биллиата в азербайджанскую команду.

    По словам Пицо Мосимане, до того, как отправиться в лагерь агдамской команды, 28-летний нападающий сможет выйти на последний матч в нынешнем клубе:

    "Ходят разговоры, что Биллиат перейдет в "Карабах" и ему заплатят большие деньги. Биллиат не обновил контракт с нами. Я принял его уход. Но, если сказать честно, Хама отдал нам 5 лучших лет. Пришло время его отпустить".

    Отметим, что уже обеспечивший золотую медаль "Мамелоди Сандаунз" последний матч на чемпионате ЮАР проведет 12 мая против "Блум Селтика".

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