Главный тренер южноафриканского клуба: Биллиат уходит от нас в "Карабах"

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер южноафриканского клуба "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) Пицо Мосимане прокомментировал возможный переход футболиста Хама Биллиата в "Карабах".

Как сообщает Report, 54-летний специалист заявил о большой вероятности перехода Биллиата в азербайджанскую команду.

По словам Пицо Мосимане, до того, как отправиться в лагерь агдамской команды, 28-летний нападающий сможет выйти на последний матч в нынешнем клубе:

"Ходят разговоры, что Биллиат перейдет в "Карабах" и ему заплатят большие деньги. Биллиат не обновил контракт с нами. Я принял его уход. Но, если сказать честно, Хама отдал нам 5 лучших лет. Пришло время его отпустить".

Отметим, что уже обеспечивший золотую медаль "Мамелоди Сандаунз" последний матч на чемпионате ЮАР проведет 12 мая против "Блум Селтика".