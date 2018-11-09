Главный тренер "Ворсклы": "Мы проиграли очень сильной команде"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ «У «Карабаха» скоростные и технические футболисты. В первом тайме мы сами себе создалие опасные моменты. Футболисты часто ошибались. Во втором тайме мы стали играть лучше, но не получилось».

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер украинской «Ворсклы» Василий Сачко после поражение в матче 4-го тура группы E Лиги Европы по футболу от азербайджанского «Карабаха» в Полтаве (0:1),

«Я бы не стал винить кого-то отдельно за ошибку. Проиграла вся команда. Мы должны работать над устранением недостатков», - заявил Сачко.