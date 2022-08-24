Главный тренер "Виктории": Матч с "Карабахом" был нелегким

«Мы отлично провели квалификационный раунд. Выиграли пять игр из шести, еще одну сыграли вничью».

"Мы отлично провели квалификационный раунд. Выиграли пять игр из шести, еще одну сыграли вничью".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер чешской команды "Виктория" (Пльзень) Михал Билек после ответного матча стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, где они выиграли у "Карабаха" со счетом 2:1.

57-летний специалист сказал, что матч с "Карабахом" был нелегким: "К сожалению, упустили голевой момент в начале матча, а потом пропустили мяч. Команда не упала духом, что я очень ценю. Это большой успех. Мы добились того, чего хотели. Лига чемпионов будет в Пльзене. Это большой успех".