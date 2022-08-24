О нас

Главный тренер "Виктории": Матч с "Карабахом" был нелегким

Главный тренер "Виктории": Матч с "Карабахом" был нелегким «Мы отлично провели квалификационный раунд. Выиграли пять игр из шести, еще одну сыграли вничью».
Футбол
24 августа 2022 г. 02:38
Главный тренер Виктории: Матч с Карабахом был нелегким

"Мы отлично провели квалификационный раунд. Выиграли пять игр из шести, еще одну сыграли вничью".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер чешской команды "Виктория" (Пльзень) Михал Билек после ответного матча стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, где они выиграли у "Карабаха" со счетом 2:1.

57-летний специалист сказал, что матч с "Карабахом" был нелегким: "К сожалению, упустили голевой момент в начале матча, а потом пропустили мяч. Команда не упала духом, что я очень ценю. Это большой успех. Мы добились того, чего хотели. Лига чемпионов будет в Пльзене. Это большой успех".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Viktoriya"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyun asan keçmədi"

Другие новости из категории

Наставник Карабаха: Были игры, когда все кричали фамилию Шахруддина
Наставник "Карабаха": Были игры, когда все кричали фамилию Шахруддина
24 августа 2022 г. 01:46
Спецпредставитель президента: Благодарим Карабах за то, что подарил нам эту радость
Спецпредставитель президента: Благодарим "Карабах" за то, что подарил нам эту радость
24 августа 2022 г. 01:28
Гурбан Гурбанов: Я не разделяю Лигу Европы от Лиги чемпионов
Гурбан Гурбанов: Я не разделяю Лигу Европы от Лиги чемпионов
24 августа 2022 г. 01:22
ЛЧ: Стали известны обладатели трех путевок в групповой этап
ЛЧ: Стали известны обладатели трех путевок в групповой этап
24 августа 2022 г. 01:13
Лига чемпионов: Карабах не смог пробиться в групповой этап
ВидеоЛига чемпионов: "Карабах" не смог пробиться в групповой этап
24 августа 2022 г. 00:53
Сборная Азербайджана по пляжному футболу проиграла Ирану
Сборная Азербайджана по пляжному футболу проиграла Ирану
23 августа 2022 г. 22:47
Определились стартовые составы Виктории и Карабаха
Определились стартовые составы "Виктории" и "Карабаха"
23 августа 2022 г. 22:06
Пакистан окажет поддержку Катару в вопросах безопасности во время ЧМ
Пакистан окажет поддержку Катару в вопросах безопасности во время ЧМ
23 августа 2022 г. 21:55
Искусственное травяное покрытие стадиона в Товузе удостоено сертификата ФИФА
ФотоИскусственное травяное покрытие стадиона в Товузе удостоено сертификата ФИФА
23 августа 2022 г. 16:26
Лига чемпионов: Станут известны еще 3 участника группового этапа
Лига чемпионов: Станут известны еще 3 участника группового этапа
23 августа 2022 г. 08:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi