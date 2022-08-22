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Главный тренер "Виктории": Игра с "Карабахом" - большой вызов

Главный тренер "Виктории": Игра с "Карабахом" - большой вызов Как и многие мои футболисты, никогда не играл в групповом этапе этого турнира.
Футбол
22 августа 2022 г. 18:45
Главный тренер Виктории: Игра с Карабахом - большой вызов

Как и многие мои футболисты, никогда не играл в групповом этапе этого турнира.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Виктории" (Пльзень) Михал Билек на пресс-конференции перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха" в Чехии.

57-летний специалист сказал, что эта встреча является для них большим вызовом: "Мы знаем, что дома мы сильнее, и наши фанаты нас поддержат".

Матч "Виктория" - "Карабах", который состоится 23 августа, стартует в 23:00 по бакинскому времени. Счет в первой встрече на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова не был открыт.

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Версия на азербайджанском языке "Viktoriya"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyun böyük çağırışdır"

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