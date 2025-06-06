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Главный тренер U-17: Мы доказали, что в Азербайджане есть хорошие футболисты

Главный тренер U-17: Мы доказали, что в Азербайджане есть хорошие футболисты Главный тренер юношеской сборной Азербайджана до 17 лет Агиль Набиев прокомментировал победу над сверстниками из Казахстана (2:0) в товарищеском матче, прошедшем в Габале.
Футбол
6 июня 2025 г. 22:57
Главный тренер U-17: Мы доказали, что в Азербайджане есть хорошие футболисты

Главный тренер юношеской сборной Азербайджана до 17 лет Агиль Набиев прокомментировал победу над сверстниками из Казахстана (2:0) в товарищеском матче, прошедшем в Габале.

Как сообщает Report, специалист отметил, что несмотря на трудности, команда показала характер и продемонстрировала наличие перспективных игроков в стране.

"Несмотря на погодные условия и то, что девять игроков из испанского клуба Marcet присоединились к команде только накануне, ребята проявили себя. Мы уже доказали свой потенциал на турнире развития УЕФА и в последних играх. Главное - верить в этих футболистов и направлять их", - заявил Набиев.

Сборная готовится к отборочному раунду чемпионата Европы, где выступит в одной группе с Францией, Израилем и Румынией. Следующий контрольный матч команда проведет 10 июня против сборной Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Millinin baş məşqçisi: "Ortaya qoyulan xarakter göstərdi ki, Azərbaycanda yaxşı futbolçular var"

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