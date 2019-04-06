Главный тренер "Сумгайыта": "Постараемся не занять последнее место"

"Это была сложная и важная игра. Обе команды в одинаковом состоянии. Если их устраивал и ничейный результат, то нам нужна была победа. Постараемся не занять последнее место".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер футбольного клуба "Сумгайыт" Айхан Аббасов после домашней победы со счётом 2:1 над клубом "Кешля" в XXIII туре Азербайджанской Премьер-лиги.

По словам 38-летнего специалиста, руководство клуба и болельщики оказали команде большую поддержку накануне игры.

"Хотя мы и пропустили гол сразу после того, как открыли счёт, во втором тайме осуществили некоторые изменения. Одержали важную победу. После этого постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы не оказаться на последней строчке. Мы и в последнем матче неплохо сыграли. И мне, и команде нужно время. Ощущается развитие у многих наших игроков. Боялись, что накануне полуфинальных матчей Кубка Азербайджана окажемся в плохом положении. Эта победа должна внушить футболистам не уверенность, а желание играть", – заявил главный тренер.