 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный тренер "Сумгайыта": Мы были нацелены на то, чтобы проводить "Габалу" без очков

    Сегодня ребята боролись до конца

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Мы играли с "Габалой" совсем недавно. К данному матчу готовились очень серьезно и не думали проигрывать".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, прошедшей после завершившегося со счетом 2:2 матча с "Габалой" в IX туре Topaz Премьер-лиги Азербайджана, заявил главный тренер "Сумгайыта" Самир Абасов.

    С.Абасов заявил, что они были нацелены на то, чтобы оставить "Габалу" без очков: "Сегодня ребята боролись до конца. Не могу сказать, завоевали ли мы очки, или нет. Главное, что сегодня играли хорошо. Мы были нацелены на то, чтобы проводить "Габалу" без очков. Было бы лучше, если мы одержали победу. Однако не быть побежденным тоже неплохой результат". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi