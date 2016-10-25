Главный тренер "Сумгайыта": Мы были нацелены на то, чтобы проводить "Габалу" без очков

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Мы играли с "Габалой" совсем недавно. К данному матчу готовились очень серьезно и не думали проигрывать".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, прошедшей после завершившегося со счетом 2:2 матча с "Габалой" в IX туре Topaz Премьер-лиги Азербайджана, заявил главный тренер "Сумгайыта" Самир Абасов.

С.Абасов заявил, что они были нацелены на то, чтобы оставить "Габалу" без очков: "Сегодня ребята боролись до конца. Не могу сказать, завоевали ли мы очки, или нет. Главное, что сегодня играли хорошо. Мы были нацелены на то, чтобы проводить "Габалу" без очков. Было бы лучше, если мы одержали победу. Однако не быть побежденным тоже неплохой результат".