Главный тренер "Сумгайыта": Моя стажировка в "Атлетико" была очень плодотворной

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Моя стажировка в "Атлетико" была очень плодотворной. Я приобрел очень важные материалы, необходимым для тренера. Правда, в первые дни было сложно. Однако, потом я привык. В этом мне оказал большую поддержку помощник Диего Симеоне".

Об этом в заявлении Report сказал главный тренер команды "Сумгайыт" Самир Абасов, прошедший стажировку в лагере испанского "Атлетико" в рамках очередного этапа тренерского курса категории УЕФА PRO.

Находившийся 12-17 декабря в лагере представителя Мадрида 39-летний специалист поблагодарил АФФА за организацию визита.

С.Абасов, не сумевший из-за поездки участвовать на матчах "Сумгайыта" с "Карабахом" в 1/4 финала кубка Азербайджана, сказал, что в течение дня неоднократно связывался с помощниками: "Сила "Карабаха" и все, что сделала команда для футбола в стране, налицо. Я не смог посмотреть прямую трансляцию второй игры. Но я каждую минуту получал информацию от помощников. Впредь наша работа будет еще более сложной. Наш соперник в полуфинале - клуб "Кешля" также как и мы поставил цель выйти в финал. То есть, этим дело не завершается. Нас ждет еще более сложная борьба".

Отметим, что хотя "Сумгайыт" проиграл "Карабаху" на первом выездном матче в 1/4 финала кубка Азербайджана со счетом 1:2, на ответном матче он одержал победу со счетом 2:0. В полуфинале сумгайытцы встретятся с клубом "Кешля".