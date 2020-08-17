Главный тренер "Силекса": Теперь все наши помыслы о "Карабахе"

Отметим, что матч "Карабах"-"Силекс" пройдет 18 августа в Баку

"После матча с "Пелистером", завершившегося со счетом 2:2, мы стараемся собраться психологически. Оставив все позади, теперь все наши помыслы только о "Карабахе".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Gol.mk, об этом заявил главный тренер северомакедонского клуба Горан Симов.

45-летний специалист отметил, что не винит своих подопечных: "Я хочу, чтобы футболисты показывали на поле все свое мастерство. Надо верить в чудеса. Нужно собраться и хорошо выступить".

Отметим, что матч "Карабах"-"Силекс" пройдет 18 августа в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча стартует в 20:00.