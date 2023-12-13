Главный тренер шведского клуба: "Карабах" - команда с характером

Главный тренер шведского клуба "Хеккен" Пер-Матиас Хогмо назвал своего соперника - "Карабах" футбольной командой "с характером".

Главный тренер шведского клуба "Хеккен" Пер-Матиас Хогмо назвал своего соперника - "Карабах" футбольной командой "с характером".

Как сообщает Report, об этом Хогмо заявил на пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы, который они проведут против "Карабаха" в Баку.

Норвежский специалист считает, что в азербайджанской команде есть очень сильные игроки: "Несмотря на то, что мы хорошо выступили в домашнем матче, мы не выиграли. Но мы выйдем на завтрашнюю игру с мотивацией".

Главный тренер добавил, что наблюдаемая в эти дни в Баку дождливая погода не повлияет на матч: "Это настоящая шведская погода. Мы к ней привыкли. Это мой третий визит в Баку. Каждый раз мы видим, как развивается азербайджанский футбол на клубном и национальном уровне".

"Карабах" и "Хеккен" сыграют 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45.