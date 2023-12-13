О нас

Главный тренер шведского клуба: "Карабах" - команда с характером

Главный тренер шведского клуба: "Карабах" - команда с характером Главный тренер шведского клуба "Хеккен" Пер-Матиас Хогмо назвал своего соперника - "Карабах" футбольной командой "с характером".
Футбол
13 декабря 2023 г. 18:59
Главный тренер шведского клуба: Карабах - команда с характером

Главный тренер шведского клуба "Хеккен" Пер-Матиас Хогмо назвал своего соперника - "Карабах" футбольной командой "с характером".

Как сообщает Report, об этом Хогмо заявил на пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы, который они проведут против "Карабаха" в Баку.

Норвежский специалист считает, что в азербайджанской команде есть очень сильные игроки: "Несмотря на то, что мы хорошо выступили в домашнем матче, мы не выиграли. Но мы выйдем на завтрашнюю игру с мотивацией".

Главный тренер добавил, что наблюдаемая в эти дни в Баку дождливая погода не повлияет на матч: "Это настоящая шведская погода. Мы к ней привыкли. Это мой третий визит в Баку. Каждый раз мы видим, как развивается азербайджанский футбол на клубном и национальном уровне".

"Карабах" и "Хеккен" сыграют 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveç klubunun baş məşqçisi: "Qarabağ" yaxşı və xarakterli komandadır"

Самое читаемое

Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
7 декабря 2023 г. 04:19
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
7 декабря 2023 г. 13:05
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
7 декабря 2023 г. 21:11
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
8 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi