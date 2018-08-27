Главный тренер "Шерифа": Понимаем, что нам будет трудно в гостевом матче с "Карабахом"

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ "На игру с "Карабахом" мы выйдем в хорошем настроении".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после победы над "Динамо-Авто" со счетом 2:0 в Тираспольском дерби заявил главный тренер молдавского "Шерифа" Горан Саблич. По словам 39-летнего специалиста их победа со счётом 1:0 в первой встрече с азербайджанским клубом в плей-офф Лиги Европы позволяет думать о групповом этапе: "В Тирасполе мы добились хорошего результата. Понимаем, что в гостях нам будет трудно. Но я верю, что наша команда в хорошем физическом и моральном состоянии. Мы готовимся. Любой вышедший на поле футболист должен иметь желание и концентрацию. Думаю, что все будет нормально".

Саблич объяснил причину оставления в запасе ведущих футболистов матча с "Динамо-Авто": "В последнее время много сыгравшие на поле футболисты в матче чемпионата отдыхали. В преддверии ответной встречи с "Карабахом" такой шаг важен. С этого момента мы будем готовиться к предстоящему матчу".

Отметим, что 30 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч "Карабах" - "Шериф", который начнется в 21:00.