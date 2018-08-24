Главный тренер "Шерифа": "Карабах" не смог создать реальный голевой момент

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "Поздравляю свою команду с победой, доставшейся с трудом. Мы знали, что нас ждет сложный матч. На подготовку у нас было мало времени".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер молдавского "Шерифа" Горан Саблич на пресс-конференции после первого матча в рамках плей-офф Лиги Европы, на которой его подопечные одержали победу над "Карабахом" со счетом 1:0 .

По словам 39-летнего специалиста, футболисты "Карабаха" так и не смогли создать реального голевого момента:

"Мы смотрели игры "Карабаха" в еврокубках. Мы знакомы с философией Гурбана Гурбана, знаем, что он предпочитает позиционный футбол, стремительные фланговые атаки. Мы готовились в соответствии с этим".

Отметим, что ответная встреча состоится 30 августа в 21:00 на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.