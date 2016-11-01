Главный тренер сборной Северной Ирландии рассказал о матче с Азербайджаном

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Матч со сборной Германии будет очень тяжелым".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту местной футбольной ассоциации перед предстоящим 11 ноября в Белфастде отборочным групповым матчем чемпионата мира 2018 года сказал главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нил.

Специалист напомнил, что сборная Азербайджана хорошо начала отборочный этап: "Не пропустив ни одного мяча, соперник набрал 7 из возможных 9 очков. Они являются командой, демонстрирующей не нападающий футбол, а организованное выступление. По сравнению с предыдущими 3 матчами, думаем, что встреча со сборной Азербайджана будет трудной".

Отметим, что предстоящий 11 ноября в "Vindzor Park" в Белфастде матч между Северной Ирландией и Азербайджаном начнется в 23:45 по бакинскому времени. После первых трех туров британцы имеют 4 очка.