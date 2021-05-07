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Главный тренер: Сейчас футболисты – роботы, их программируют, они выходят на игру

Главный тренер: Сейчас футболисты – роботы, их программируют, они выходят на игру "Нефтчи-2" завоевал чемпионство за два тура до завершения I Дивизиона
Футбол
7 мая 2021 г. 15:23
Главный тренер: Сейчас футболисты – роботы, их программируют, они выходят на игру

"Сейчас эра интернета, все достигается с легкостью. Футболисты большую часть времени проводят в соцсетях".

Как передает Report, об этом главный тренер "Нефтчи-2" Махмуд Гурбанов сказал в интервью клубному телевидению, рассказывая о том, почему в Азербайджане не воспитываются хорошие футболисты.

По словам 48-летнего специалиста, они большую часть времени проводят в играх на телефоне и компьютере: "При любой возможности они играют в игры, на это запрета нет. Мы не особо можем это контролировать, после тренировки все расходятся по домам. Ребята большую часть времени тратят на пустяки. Большинство нынешних футболистов – роботы, их программируют, они выходят на игру".

По словам Гурбнова, в футболистах должно быть творческое начало: "К счастью у наших игроков есть креативность, они не роботы".

"Нефтчи-2" завоевал чемпионство за два тура до завершения I Дивизиона.

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Версия на азербайджанском языке Mahmud Qurbanov: "İndiki futbolçular robotdur, proqramlaşdırırsan, çıxıb oynayırlar"

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