Главный тренер сборной: В подобных матчах нельзя много рисковать

Не могу сказать, что доволен игрой и результатом. Мы очень медленно действовали в атаке. Единственный положительный момент заключается в том, что мы не пропускаем на протяжении четырех матчей

"Не могу сказать, что доволен игрой и результатом. Мы очень медленно действовали в атаке. Единственный положительный момент заключается в том, что мы не пропускаем на протяжении четырех матчей".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи после нулевой ничьей в матче V тура группового этапа Лиги Наций УЕФА против команды Черногории.

По словам итальянского специалиста, во втором тайме у сборной Азербайджана были голевые шансы, но футболисты не смогли ими воспользоваться: В подобных матчах нельзя много рисковать, так как это в конце может обернуться поражением. Мы вносили изменения по ходу встречи, но не смогли добиться желаемого».

63-летний наставник отметил, что фланговые игроки недостаточно активно подключались к атакам: "К примеру, Амин Сейдиев не воспользовался голевым моментом. Как я уже говорил, наша надежная игра в обороне радует, но нам сложно забивать голы".

Де Бьязи также прокомментировал состояние травмированного в первом тайме Аббаса Гусейнова: "Аббас очень важный игрок для нас. Я дал ему отдохнуть в матче со словенцами, выпустил на поле в последние 15 минут. Сыграй он во втором тайме, то очень помог бы команде. На днях станет известно, насколько серьезная у него травма".