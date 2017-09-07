Главный тренер сборной Узбекистана по футболу армянского происхождения отстранен от должности

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Узбекистана по футболу армянского происхождения Самвел Бабаян был отстранен от должности.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Узбекистана, 46-летний специалист и руководимый им тренерский корпус отправлен в отставку, поскольку не сумели завоевать путёвку на чемпионат мира 2018 года.

По итогам отборочного этапа сборная Узбекистана, набравшая 13 очков, заняла 4 место и осталась позади Южной Кореи, Сирии и Ирана. Сирийцев в IV отборочном раунде ждет встреча со сборной Австралии. Победившая в ходе этой встречи команда может встретиться со сборной США в плей-офф.

Отметим, что 5 сентября на организованной пресс-конференции после матча группового отборочного раунда с Южной Кореей (0:0), отвечающий на вопросы журналистов Самвел Бабаян попытался покинуть комнату, в то время когда представители местных СМИ провожали его, выкрикивая "Позор".