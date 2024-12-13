Главный тренер сборной Украины: Мы не знаем, где будем принимать наших соперников

17:25

Мы пока не знаем, где будем принимать соперников по группе.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

В комментарии официальному сайту Украинской футбольной ассоциации специалист поделился мнением о шансах команды в группе D отбора на Чемпионат мира по футболу 2026 года:

"Каждый соперник может быть сложным. Думаю, мы можем играть с любым из них. Из первой корзины нам предстоит встретиться с победителем пары Франция/Хорватия, и я считаю фаворитом французов. Мы будем готовиться к отборочным матчам и бороться, необходимо тщательно подготовиться к каждому сопернику".

Напомним, что сборная Украины в группе D сыграет с Азербайджаном, Исландией и победителем пары Франция/Хорватия. Матчи группового этапа стартуют в сентябре 2025 года.