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Главный тренер сборной U-19: Команда готовится к сложным матчам основного этапа ЧЕ

Главный тренер сборной U-19: Команда готовится к сложным матчам основного этапа ЧЕ Сборная Азербайджана по футзалу U-19 готовится к сложным матчам предстоящего основного этапа чемпионата Европы.
Футбол
27 января 2025 г. 15:14
Главный тренер сборной U-19: Команда готовится к сложным матчам основного этапа ЧЕ

Сборная Азербайджана по футзалу U-19 готовится к сложным матчам предстоящего основного этапа чемпионата Европы.

В беседе с Report главный тренер сборной Ильгар Асланов рассказал, что члены команды успешно завершили предварительный этап.

Специалист подчеркнул, что матчи следующего этапа пройдут в Хорватии и команда встретится с более сильными соперниками.

"Мы прошли первый этап, и это радует. Мы давно не испытывали такой радости. Конечно, наши следующие соперники намного сильнее. Мы будем усиливать команду. Естественно, ожидаются изменения в составе, нужно развиваться", - сказал он.

По словам Асланова, среди наиболее сильных соперников команды Хорватии и Боснии и Герцеговины. "На этом этапе в принципе нет слабых команд. Мы встретимся с руководством и составим подробный план на следующий этап", - сказал он.

Напомним, сборная U-19 набрала 4 очка на предварительном этапе и вышла в основной. Матчи будут проходить с 25 по 30 марта в Хорватии. Азербайджан сыграет с командами Хорватии, Боснии и Герцеговины и Турции. Лидер группы сыграет в финале в сентябре в Кишиневе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: “Növbəti rəqiblərimiz indiki komandalardan çox güclüdür”

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