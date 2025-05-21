Главный тренер сборной Турции по мини-футболу: Ничья с Венгрией имеет большое значение

Ничья с Венгрией — ценный результат для минифутбола Турции

Главный тренер сборной Турции по мини-футболу Дурул Туг поделился впечатлениями о чемпионате мира, который проходит в Баку.

Он прокомментировал для Report первую игру в группе C с Венгрией, завершившуюся ничьей (1:1):

"На этот турнир мы приехали с обновленным составом и иным подходом. Сейчас относимся к соревнованиям более серьезно и хотим продемонстрировать качественную игру. Уже в первом матче это было заметно. Венгрия – очень сильный соперник, и эта ничья имеет большое значение. Это важный результат для мини-футбола Турции".

Отдельно специалист отметил высокий уровень организации чемпионата:

"Организация в Баку – на высшем уровне. Мы участвовали в разных турнирах, но здесь все по-другому. В отеле, на улицах – мы чувствуем себя как дома, как в Турции. Спасибо за это. Но я хотел бы видеть такую же поддержку и на трибунах. Нам важно ощущать присутствие и поддержку азербайджанского народа".

Говоря о задачах сборной на турнире, Туг подчеркнул: "Нам еще не удавалось выйти из группы на чемпионатах мира. Сейчас наша цель – шаг за шагом добиться этого".