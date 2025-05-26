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Главный тренер сборной Турции назвал Азербайджан своим основным фаворитом на ЧМ по мини-футболу

Главный тренер сборной Турции назвал Азербайджан своим основным фаворитом на ЧМ по мини-футболу Главный тренер сборной Турции назвал команду Азербайджана своим основным фаворитом на ЧМ по мини-футболу
Футбол
26 мая 2025 г. 12:07
Главный тренер сборной Турции назвал Азербайджан своим основным фаворитом на ЧМ по мини-футболу

Главный тренер сборной Турции по мини-футболу Дурул Туг назвал азербайджанскую команду своим главным фаворитом на чемпионате мира в Баку.

Об этом Дурул Туг сказал в комментарии Report.

"Мой главный фаворит это сборная Азербайджана. Эти болельщики и команда заслуживают стать чемпионами. Среди фаворитов также сборные Сербии и Румынии", - сказал он.

Специалист также дал оценку выступлениям своей команды: "Мы молодая команда, будем много работать, чтобы в будущем показать лучшие результаты. Мы осознаем свои недостатки и участие в чемпионате в Баку стало большим опытом",

Отметим, что сборная Турции завершила борьбу, проиграв Англии со счетом 0:3 в последнем, III туре группового этапа чемпионата мира.

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Версия на английском языке Head coach of Turkish national team calls Azerbaijan favorite to win minifootbal World Cup
Версия на азербайджанском языке Türkiyə minifutbol yığmasının baş məşqçisi: "Dünya çempionatının əsas favoriti Azərbaycan yığmasıdır"

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