Главный тренер сборной Турции назвал Азербайджан своим основным фаворитом на ЧМ по мини-футболу

Главный тренер сборной Турции назвал команду Азербайджана своим основным фаворитом на ЧМ по мини-футболу

Главный тренер сборной Турции по мини-футболу Дурул Туг назвал азербайджанскую команду своим главным фаворитом на чемпионате мира в Баку.

Об этом Дурул Туг сказал в комментарии Report.

"Мой главный фаворит это сборная Азербайджана. Эти болельщики и команда заслуживают стать чемпионами. Среди фаворитов также сборные Сербии и Румынии", - сказал он.

Специалист также дал оценку выступлениям своей команды: "Мы молодая команда, будем много работать, чтобы в будущем показать лучшие результаты. Мы осознаем свои недостатки и участие в чемпионате в Баку стало большим опытом",

Отметим, что сборная Турции завершила борьбу, проиграв Англии со счетом 0:3 в последнем, III туре группового этапа чемпионата мира.