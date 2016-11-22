Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн отправлен в отставку

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Немец Юрген Клинсманн отправлен в отставку с постов главного тренера и технического директора сборной США по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола США.

"Мы приняли трудное решение расстаться с Клинсманном. Мы хотим поблагодарить его за упорный труд и преданность команде в течение последних пяти лет", - говорится в сообщении.

Немецкий специалист возглавил сборную США в 2011 году. 52-летний Клинсманн в течение карьеры был главным тренером мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, с которой он в 2006 году стал бронзовым призером чемпионата мира.

Сборная США неудачно стартовала в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года. Команда занимает последнее, шестое место в турнирной таблице зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), потерпев два поражения в двух матчах.