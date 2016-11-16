Главный тренер сборной Северной Ирландии: Основное внимание было направлено на победу в игре с Азербайджаном

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Мы огорчены поражением. Знали, что предстоит сложная игра".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нилл после товарищеского матча со сборной Хорватии, который ирландцы проиграли со счетом 0:3.

47-летний специалист отметил, что команда была уставшей на встречи со сборной Азербайджана 11 ноября, в которой они победили со счетом 4:0: "Оглядываясь назад, можно остаться довольным. Чувствуется усталость. Основное внимание мы направили на победу в игре с Азербайджаном и нам это удалось".

Очередной матч в отборочном туре чемпионата мира 2018 Северная Ирландия проведет дома 26 марта 2017 года с Норвегией. "Мы впервые проводили товарищеский матч после принципиальной игры. Теперь мы должны готовиться к матчу с Норвегией. Это будет большой игрой для нас. Очередная победа увеличит наши очки до 10".