Главный тренер сборной России по футболу покинул пост

Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт.

Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт.

Об этом сообщает пресс-служба РФС, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам Чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира.