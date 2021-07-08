О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главный тренер сборной России по футболу покинул пост

Главный тренер сборной России по футболу покинул пост Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт.
Футбол
8 июля 2021 г. 17:20
Главный тренер сборной России по футболу покинул пост

Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт.

Об этом сообщает пресс-служба РФС, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам Чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya millisinin baş məşqçisi istefaya göndərildi

Экслюзивные новости

МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 16:55
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 15:54
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
7 июля 2021 г. 15:35
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
7 июля 2021 г. 13:25
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
6 июля 2021 г. 17:04
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
5 июля 2021 г. 16:35
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi