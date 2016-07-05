​Главный тренер сборной России по футболу определится в августе

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В августе определится главный тренер сборной России по футболу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Он заявил, что пока не может предоставить точную информацию по этому поводу и сказал о начале сбора команды в августе.

Отметим, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России после вылета с Чемпионата Европы - 2016.