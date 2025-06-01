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Главный тренер сборной по мини-футболу посвятил победу на чемпионате мира азербайджанскому народу

Главный тренер сборной по мини-футболу посвятил победу на чемпионате мира азербайджанскому народу Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал победу над Венгрией, благодаря которой команда стала чемпионом мира.
Футбол
1 июня 2025 г. 22:00
Главный тренер сборной по мини-футболу посвятил победу на чемпионате мира азербайджанскому народу

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал победу над Венгрией, благодаря которой команда стала чемпионом мира.

Как сообщает Report, специалист поздравил азербайджанский народ с одержанной победой.

"Поздравляю азербайджанский народ, это была прекрасная победа. Я посвящаю ее нашему народу. Благодарю всех, кто внес вклад в эту победу, руководство. В футболе бывают и поражения, и победы. Мы начинаем все игры в высоком темпе. В этот раз был зафиксирован крупный счет, потому что мы смогли реализовать все, что хотели", - сказал он.

Отметим, что сборная Азербайджана в финале мундиаля обыграла Венгрию со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.

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