Главный тренер сборной Норвегии: Сборная Азербайджана очень хорошая команда

Осло. 31 августа. REPORT.AZ/ До начала матча отборочного раунда чемпионата мира 2018 года со сборной Азербайджана главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек провел пресс-конференцию.

Как сообщает командированный в Норвегию корреспондент Report, шведский специалист вначале поделился мыслями по поводу встречи...

- Мы готовы к матчу. На последнем матче мы произвели хорошее впечатление в защите. Постараемся также нападать. Сборная Азербайджана также хорошая команда. По этой причине верю, что получится интересная игра.

- Есть ли проблемы в составе?

- Ни у кого нет серьезных травм. Все смогут сыграть в футбол и готовы к матчу.

- Наверное, Вы наблюдали за первой игрой в Баку. Как по-вашему, почему национальная сборная Норвегии проиграла и чего не хватало в вашей команде?

- Конечно же, мы наблюдали за телетрансляцией матча. Сделать какие-то выводы сложно. Сложилось так, что Азербайджан оказался сильнее. Мы тоже будем готовиться к матчу и надеемся, что сможем одержать победу.

- Как вы подготовились к игре?

- Команда подготовилась хорошо. Основное внимание мы уделили защите. Так как на последних двух матчах были проблемы. В вопросах защиты сборная Азербайджана кажется довольно сильной. Не могу сказать, какой стиль игры мы предпочтем.

- В последнее время Александр Сорлот производит хорошее впечатление. Предоставите ли ему шанс на завтрашней игре?

- Он в хорошей форме и хорошо играет на втором этаже. Верим, что и на этот раз он оправдает наши надежды.

- Как Вы намерены воспользоваться двумя нападающими?

- Использовать их вместе сложно. Многое зависит и от связи с полузащитой. Постараемся воспользоваться ими как можно эффективней.

- Игроками какого фланга намерены воспользоваться?

- Мы проведем последовательно два матча. В обеих встречах нужно воспользоваться всеми из них. На первом матче мы воспользуемся игроками, показавшими творческую игру, а на втором - футболистами, оказывающими помощь защите.