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    Главный тренер сборной Норвегии отправлен в отставку

    Причина связана с неудачными выступлениями сборной

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Норвегии по футболу Пер-Матиас Хегмо отправлен в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной федерации Норвегии, контракт был прекращен по обоюдному согласию.

    Причиной отставки опытного специалиста стало его неудачное выступление в отборочном групповом этапе ЧМ 2018 года.

    По словам президента федерации Терье Свеннсе, новый главный тренер будет назначен в ближайшее время.

    В отборочном этапе сборная Норвегии борется с Азербайджаном в одной и той же группе. На трех из четырех встреч, в том числе на прошедшем в Баку матче с Азербайджаном, скандинавы потерпели поражение и с 3 очками заняли пятую ступень.

    Отметим, что Пер-Матиас Хегмо получит всю причитающуюся ему зарплату по контракту, который будет в силе до 2017 года. 

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