Главный тренер сборной Норвегии отправлен в отставку

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Норвегии по футболу Пер-Матиас Хегмо отправлен в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной федерации Норвегии, контракт был прекращен по обоюдному согласию.

Причиной отставки опытного специалиста стало его неудачное выступление в отборочном групповом этапе ЧМ 2018 года.

По словам президента федерации Терье Свеннсе, новый главный тренер будет назначен в ближайшее время.

В отборочном этапе сборная Норвегии борется с Азербайджаном в одной и той же группе. На трех из четырех встреч, в том числе на прошедшем в Баку матче с Азербайджаном, скандинавы потерпели поражение и с 3 очками заняли пятую ступень.

Отметим, что Пер-Матиас Хегмо получит всю причитающуюся ему зарплату по контракту, который будет в силе до 2017 года.