Главный тренер сборной Норвегии: Было бы неправильным недооценивать сборную Азербайджана

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "Было бы неправильным недооценивать сборную Азербайджана. Эта команда поднялась на 60 строчек в рейтинге ФИФА за последние два года".

Как сообщает Report, об этом, комментируя матч со сборной Азербайджана в рамках отборочного группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек. 69-летний специалист на пресс-конференции обратил внимание на футболистов "Карабаха", играющих в составе сборной Азербайджана: "У соперника хороший состав. Ряд игроков из клуба "Карабах", который имеет возможность выйти в групповой раунд Лиги Чемпионов. Будет нелегко. Поэтому мы должны больше стараться, чтобы победить".

Главный тренер подчеркнул, что сборная Норвегии - молодая команда: "В настоящее время у нас есть достаточное поколение игроков. Думаю, что это очень важно. Пока разница между некоторыми футболистами не чувствуется. Некоторые, несмотря на нехватку игровой практики, находятся в хорошем состоянии. Это молодая команда, и будущее у сборной Норвегии хорошее".

Отметим, что матч Норвегия - Азербайджан состоится 1 сентября на стадионе Ullevaal в Осло и начнется в 22:45 по бакинскому времени.