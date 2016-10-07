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    Главный тренер сборной Норвегии: Азербайджан инвестирует большие средства в футбол

    Пер-Матиас Хогмо допустил неточность в количестве выступающих на групповом этапе футболистов

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Взять три очка в матче с Азербайджаном будет очень сложно".

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Норвегии Пер-Матиас Хогмо перед завтрашней встречей команды со сборной Азербайджана в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

    По словам 57-летнего специалиста, они намерены собрать 6 очков по итогам двух встреч: "Азербайджанская команда – сильный соперник. В стране инвестируются большие средства в футбол. Семь футболистов соперника выступают в своих клубах на групповом этапе Лиги Европы".

    Отметим, что главный тренер норвежской сборной допустил неточность в своем высказывании. Так, на групповом этапе Лиги Европы выступают не 7, а 9 футболистов азербайджанской сборной. Из них семеро являются членами "Карабаха", двое - "Габалы".

    Отметим, что матч Азербайджан-Норвегия пройдет 8 октября (начало в 20:00) на Бакинском Олимпийском стадионе. 

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