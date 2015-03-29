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    ​Главный тренер сборной Монтенегро попросил прощения у российской сборной

    Бранко Брнович выразил сожаление по поводу инцидента, происшедшего во время игры в рамках отборочного этапа ЕВРО-2016

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Монтенегро по футболу Бранко Брнович попросил прощения у российской сборной.

    Как сообщает Report, он выразил сожаление по поводу инцидента, происшедшего во время игры в рамках отборочного этапа ЕВРО-2016.

    Пиротехника, брошенная болельщиком на игровую площадку на первой минуте игры между клубами Монтенегро и Россией в V туре отборочного группового этапа, попала в голову вратаря Игоря Акинфеева. Получивший травму футболист был госпитализирован.

    "Приношу свои извинения главному тренеру, футболисту и команде в целом. Я и вправду не знаю, что сказать. Болельщики поддерживали нас в Европе. Теперь нам придется играть перед пустыми трибунами", - заявил Б.Брнович.

    Отметим, что на 67-й минуте игры, после того, как Роман Широков не смог выполнить пенальти, на поле бросили посторонний предмет. По этой причине был объявлен перерыв. На этот раз главный судья отправил команды в раздевалку, и игра была окончательно приостановлена.  

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