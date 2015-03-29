​Главный тренер сборной Монтенегро попросил прощения у российской сборной

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Монтенегро по футболу Бранко Брнович попросил прощения у российской сборной.

Как сообщает Report, он выразил сожаление по поводу инцидента, происшедшего во время игры в рамках отборочного этапа ЕВРО-2016.

Пиротехника, брошенная болельщиком на игровую площадку на первой минуте игры между клубами Монтенегро и Россией в V туре отборочного группового этапа, попала в голову вратаря Игоря Акинфеева. Получивший травму футболист был госпитализирован.

"Приношу свои извинения главному тренеру, футболисту и команде в целом. Я и вправду не знаю, что сказать. Болельщики поддерживали нас в Европе. Теперь нам придется играть перед пустыми трибунами", - заявил Б.Брнович.

Отметим, что на 67-й минуте игры, после того, как Роман Широков не смог выполнить пенальти, на поле бросили посторонний предмет. По этой причине был объявлен перерыв. На этот раз главный судья отправил команды в раздевалку, и игра была окончательно приостановлена.