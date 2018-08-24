 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный тренер сборной Мальты: В игре с Азербайджаном мы можем достичь успеха

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "Мы с нетерпением ожидаем начала Лиги наций. Учебно-тренировочные сборы в июне в Австрии стали хорошей практикой для нас. Наши подопечные не только прекрасно выступили в товарищеских матчах со сборными Грузии и Армении, но и выполнили наши установки даже лучше ожидаемого".

    По сообщению Report, об этом в интервью Times of Malta заявил главный тренер сборной Мальты Рей Фарруджия. 

    По словам 63-летнего наставника, футболисты, приглашенные в состав команды на матчи со сборными Фарерских островов и Азербайджана, отличаются молодостью и умением и в этих встречах его подопечные могут достичь успеха.

    Отметим, что матч со сборной Фарерских островов состоится 7 сентября на выезде, а домашнюю встречу с командой Азербайджана подопечные Рея Фарруджии проведут 10 сентября.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi