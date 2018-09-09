Главный тренер сборной Мальты: “Ричард Алмейда определяет игру сборной Азербайджана”

Та-Кали. 9 сентября. REPORT.AZ/ “Мы немного расстроены результатом первого матча. Сыграли плохо. Мы должны забыть тот матч и нужно смотреть вперед. Все наши мысли направлены на игру со сборной Азербайджана”.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Мальты по футболу Рэй Фарруджи.

“Азербайджан сильный соперник, однако мы сделаем все для удачного результата”, - заявил специалист.

“Мы не должны совершать те ошибки, которые совершили в первом матче. И если у нас получится, то добьемся положительного результата. Отмечу, что сборная Азербайджана серьезный соперник. Ричард Алмейда определяет игру этой сборной”, - сказал Рэй Фарруджи.