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    Главный тренер сборной Латвии: Мы знаем, что азербайджанская команда сильная

    У нас имеется потенциал для того, чтобы обыграть таких соперников как Азербайджан, считающихся фаворитами

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Мы знаем, насколько сильной является сборная Азербайджана"

    Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Латвии Миксу Паателайнен, комментируя предстоящую сегодня в Риге товарищескую игру со сборной Азербайджана.

    51-летний специалист отметил, что они нацелены на победу: " Я считаю, что матч будет на равных".

    Футболист латвийской сборной Виталий Речицкий заявил, что у них имеется достаточный потенциал для того, чтобы обыграть коллектив, возглавляемый Гурбаном Гурбановым:

    "Мы должны верить в себя. У нас есть потенциал, чтобы обыграть таких соперников как Азербайджан, считающихся фаворитами. Наш главный тренер говорит, что мы должны изменить ситуацию, поскольку мы умеем играть в футбол".

    Отметим, что встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени. 

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