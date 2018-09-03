Главный тренер сборной Косово: Сборная Азербайджана сильна и мы должны быть осторожны

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ "Сборная Азербайджана агрессивна и сильна. Она - первая в группе. Поэтому мы должны быть осторожны".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд заявил на пресс-конференции в канун матчей, предстоящих между Азербайджаном и Фарерскими островами в Лиге наций УЕФА.

По его словам, о чувстве сострадания к сопернику не может быть и речи: "У нас есть проблемы. Но, как тренерский корпус, мы работает не над играми с тремя соперниками в группе, а над вопросом создания команды будущего. Победа на товарищеском матче с Албанией может быть для нас опасной. Результаты товарищеских матчей не должны вводить нас в заблуждение".

Шаллан также затронул перспективу вовлечь в дальнейшем в состав сборной Косово Меритана Шабани и Флорана Хадерджонажа. Он заявил, что двери сборной всегда открыты перед этими футболистами.

Отметим, что предстоящий 7 сентября на Бакинском олимпийском стадионе матч Азербайджан-Косово начнется в 20:00.