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    Главный тренер сборной Косово: Не думайте, что в Лиге наций мы легко обойдем Азербайджан

    Я верю в своих игроков и что получим нужные результаты

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Не думайте, что наши соперники легкие. Конечно, будет много проблем. Но я верю в своих игроков и в то, что достигнем нужных результатов".

    Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд, команда которого попала в одну группу с Азербайджаном в Лиге наций УЕФА. Швейцарский специалист сказал, что в последних 3 товарищеских матчах были достигнуты положительные результаты.

    67-летний главный тренер отметил, что над командой надо работать еще больше: "Поэтому мы не должны думать, что легко обыграем Азербайджан, Фарерские острова и Мальту".

    Шалланд выразил надежду, что домашние игры состоятся на стадионе на 12 тыс. мест в столице Косово Приштине. Первая официальная игра на стадионе состоится 10 сентября против Фарерских островов. 7 сентября Косово станет гостем сборной Азербайджана на Бакинском олимпийском стадионе.

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