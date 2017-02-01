Главный тренер сборной Катара: Сборная Азербайджана отдает предпочтение силовому футболу

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Катара по футболу Хорхе Фоссати прокомментировал предстоящую 9 марта товарищескую встречу со сборной Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Peninsula, по словам уругвайского специалиста, его команду ждет тяжелый матч.

Он расценил сборную Азербайджана как команду, предпочитающую силовой футбол: "Матч будет напряженным. Наш соперник отдает предпочтение силовому футболу. Встреча со сборной Азербайджана представляет важное значение с точки зрения подготовки к предстоящим в конце марта официальным встречам с Ираном и Узбекистаном".

Отметим, что в последнем рейтинговом списке ФИФА Катар находится на 85-й, а Азербайджан – на 90-й позиции.

Встреча между сборными двух стран пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в городе Доха.

Матч начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по бакинскому времени). Сборная Катара 23 марта выйдет на матч отборочного группового этапа ЧМ 2018 года со сборной Ирана, а 28 марта – Узбекистана.

Сборная Азербайджана же проведет в Баку в рамках отборочного группового этапа ЧМ 2018 года очередную официальную игру против Германии.