Главный тренер сборной Камеруна отправлен в отставку

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Камеруна по футболу Уго Броос отправлен в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на издание L’Equipe, 65-летнему бельгийскому специалисту пришлось покинуть пост из-за того, что руководимый им коллектив не смог завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни.

Отметим, что У.Броос возглавлял сборную Камеруна с февраля 2016 года. Его команда стала победителем прошедшего в этом году Кубка африканских наций.