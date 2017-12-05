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    Главный тренер сборной Камеруна отправлен в отставку

    Уго Броос покинул пост из-за того, что руководимый им коллектив не смог завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Камеруна по футболу Уго Броос отправлен в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание L’Equipe, 65-летнему бельгийскому специалисту пришлось покинуть пост из-за того, что руководимый им коллектив не смог завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года.

    Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни.

    Отметим, что У.Броос возглавлял сборную Камеруна с февраля 2016 года. Его команда стала победителем прошедшего в этом году Кубка африканских наций. 

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