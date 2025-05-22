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Главный тренер сборной Испании: ЧМ по мини-футболу в Баку организован идеально

Главный тренер сборной Испании: ЧМ по мини-футболу в Баку организован идеально Главный тренер сборной Испании по мини-футболу Асеньо Фернандес Франсиско высоко оценил организацию чемпионата мира, проходящего в Баку.
Футбол
22 мая 2025 г. 16:21
Главный тренер сборной Испании: ЧМ по мини-футболу в Баку организован идеально

Главный тренер сборной Испании по мини-футболу Асеньо Фернандес Франсиско высоко оценил организацию чемпионата мира, проходящего в Баку.

Об этом наставник испанской сборной заявил Report.

"Что касается организации, то все идеально, мы очень довольны. Площадка (для проведения матчей) потрясающая. Волонтеры должным образом помогают всем. Одним словом, все хорошо", - сказал он.

Главный тренер также оценил игру своей команды: "Самое важное то, что мы победили в первой игре. Это придаст уверенность сборной. Могу сказать, что команда показала хорошую игру. Теперь мы готовимся к следующему матчу".

Отметим, что сегодня в дебютном матче ЧМ в группе H сборная Испании обыграла Гану со счетом 3:0.

ЧМ по мини-футболу в Баку завершится 1 июня.

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Версия на английском языке Spain's coach commends WMF World Cup setup after opening win in Baku
Версия на азербайджанском языке İspaniya millisinin baş məşqçisi: "Bakıdakı dünya çempionatının təşkilatçılığı idealdır, biz çox məmnunuq"

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