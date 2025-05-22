Главный тренер сборной Испании: ЧМ по мини-футболу в Баку организован идеально

Главный тренер сборной Испании по мини-футболу Асеньо Фернандес Франсиско высоко оценил организацию чемпионата мира, проходящего в Баку.

Главный тренер сборной Испании по мини-футболу Асеньо Фернандес Франсиско высоко оценил организацию чемпионата мира, проходящего в Баку.

Об этом наставник испанской сборной заявил Report.

"Что касается организации, то все идеально, мы очень довольны. Площадка (для проведения матчей) потрясающая. Волонтеры должным образом помогают всем. Одним словом, все хорошо", - сказал он.

Главный тренер также оценил игру своей команды: "Самое важное то, что мы победили в первой игре. Это придаст уверенность сборной. Могу сказать, что команда показала хорошую игру. Теперь мы готовимся к следующему матчу".

Отметим, что сегодня в дебютном матче ЧМ в группе H сборная Испании обыграла Гану со счетом 3:0.

ЧМ по мини-футболу в Баку завершится 1 июня.