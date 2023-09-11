О нас

Главный тренер сборной Иордании: Азербайджанская команда хорошо играет в футбол

Главный тренер сборной Иордании: Азербайджанская команда хорошо играет в футбол ”Азербайджан - одна из команд, которая хорошо играет в футбол".
Футбол
11 сентября 2023 г. 18:54
Главный тренер сборной Иордании: Азербайджанская команда хорошо играет в футбол

”Азербайджанская команда - одна из тех, которые хорошо играют в футбол".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Иордании Хуссейн Аммута на пресс-конференции перед международным товарищеским матчем против сборной Азербайджана в Баку.

54-летний специалист подчеркнул, что у его команды было не так много времени на подготовку к завтрашней игре: “После матча с Норвегией у нас есть возможность провести всего две тренировки, чтобы подготовиться к матчу с Азербайджаном. Мы хотим добиться хороших результатов в завтрашнем матче и успешно завершить тренировочный сбор”.

Отметим, что матч Азербайджан - Иордания состоится 12 сентября, он начнется в 20:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İordaniya millisinin baş məşqçisi: “Azərbaycan yaxşı futbol oynayan komandadır”

Экслюзивные новости

Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi