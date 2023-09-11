Главный тренер сборной Иордании: Азербайджанская команда хорошо играет в футбол

”Азербайджан - одна из команд, которая хорошо играет в футбол".

”Азербайджанская команда - одна из тех, которые хорошо играют в футбол".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Иордании Хуссейн Аммута на пресс-конференции перед международным товарищеским матчем против сборной Азербайджана в Баку.

54-летний специалист подчеркнул, что у его команды было не так много времени на подготовку к завтрашней игре: “После матча с Норвегией у нас есть возможность провести всего две тренировки, чтобы подготовиться к матчу с Азербайджаном. Мы хотим добиться хороших результатов в завтрашнем матче и успешно завершить тренировочный сбор”.

Отметим, что матч Азербайджан - Иордания состоится 12 сентября, он начнется в 20:00.