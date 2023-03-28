Главный тренер сборной Эстонии: Игра со сборной Азербайджана будет легкой 

Главный тренер сборной Эстонии заявил, что "игра со сборной Азербайджана будет легкой".
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Эстонии Томас Хеберли после матча отборочных Евро-2024, в котором они уступили Австрии со счетом 1:2.
"Возможно, в следующем матче против сборной Азербайджана нам будет играть легче", - сказал он.
Швейцарский специалист напомнил, что следующую игру группы F они проведут против сборной Азербайджана: "Игра с Австрией была очень тяжелой. Но встреча с Азербайджаном будет другой. В этом матче Эстония будет намного чаще владеть мячом, что позволит хорошо проявить себя в атаке".
Отметим, что матч Азербайджан – Эстония в III туре группы F состоится 17 июня на "Далга -арене".