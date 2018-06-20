Главный тренер сборной Египта по футболу отправлен в отставку

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) приняла решение об отставке главного тренера национальной сборной - аргентинского специалиста Эктора Купера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Ватан", ссылаясь на источники в руководстве ассоциации.

По их информации, Египетская футбольная ассоциация согласилась с отставкой Эктора Купера и штаба сборной Египта по футболу в полном составе после завершения последнего матча в рамках чемпионата мира, который национальная команда проведет со сборной Саудовской Аравии. Встреча состоится 25 июня в Волгограде.

В первом туре группового этапа египтяне проиграли уругвайцам (0:1), а во вторник потерпели поражение от россиян (1:3).